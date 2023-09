Bundsolid Axelsen spillede sig i kinesisk finale

Axelsen møder nu vinderen af den rent kinesiske duel mellem Shi Yuqi og Lu Guangzu.

Axelsen gik ind til semifinalen med en overlegen statistik mod Christie. Otte ud af ti kampe var endt med dansk sejr, men indoneseren bed godt fra sig i indledningen.

Det var helt lige frem til 14-14, og Axelsen måtte slide hårdt for pointene.

To uprovokerede fejl fra Christies hånd gav dog danskeren et forspring på 16-14, og herfra tillod danskerens offensive spil ikke modstanderen at komme tilbage.

Tre vundne dueller på stribe sikrede Axelsen sætsejren, og medvinden tog han med ind til andet sæt.