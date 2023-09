Thomas Bjørn smed topplacering og er ude af Irish Open

Tre bogeys, to dobbelt-bogeys og to birdies måtte den danske golfveteran skrive på sit scorekort. Det var bemærkelsesværdigt dårligere end præstationen i første runde. Her gik han rundt i seks slag under par.

Bjørn har tidligere vundet 15 turneringer, dengang touren hed European Tour.

Der er dog gået ti år, siden han sidst vandt en turnering, og han har ikke ligefrem strøet om sig med topresultater i de senere år.

Faktisk er det efterhånden mere end et halvt år siden, at han klarede et cut på DP World Tour. Og de seneste ni år har blot kastet én top-10-placering af sig på touren.