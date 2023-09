Velspillende Axelsen drønede i semifinalen trods problemer

Derfor var kampen meget tæt og præget af fejl i indledningen. Men Viktor Axelsen gjorde sig umage og løftede trinvist sit niveau. Ved pausen midtvejs i første sæt var han foran 11-8.

Da de to kombattanter igen havde fået pusten, var Viktor Axelsen fortsat overlegen. Fynboen strålede af mental af balance og hældte flere af Loh Kean Yews forsøg på smash tilbage over nettet.

Første sæt kom i hus i ganske fornem stil.

Andet sæt fik en skæv start for Viktor Axelsen, som lod sig læse af Loh Kean Yew, og det slog ham kortvarigt ud. Men så mistede singaporeaneren fuldstændig fornemmelsen for modsatte baglinje og sendte fjerbolden for langt flere gange i træk.

Det bragte Viktor Axelsen på omgangshøjde, og efter seks vundne bolde i træk var han foran 8-6. Han kunne dog ikke fastholde momentum. Og inden længe var Loh Kean Yew foran med 16-14.