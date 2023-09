Saudiarabiske klubber brugte seks milliarder på nye spillere

Spillere som Neymar, Karim Benzema og Jordan Henderson har forladt deres klubber i Europa og er draget mod Saudi-Arabien.

Flere af klubberne i Saudi-Arabien er ejet af den statslige investeringsfond Public Investment Fund, og den massive investering i landets fodboldliga kritiseres for at være et redskab i den værktøjskasse, der blandt andet skal pynte på landets ry og rygte.

Saudiaraberne kunne imidlertid ikke overgå de engelske klubber, som investerede tæt på 14 milliarder kroner i spillere. Altså over dobbelt så meget som saudiaraberne.