52-årige Thomas Bjørn leverer kanonrunde i Irish Open

Hans seneste turneringssejr er dog ti år gammel, og den 52-årige dansker har ikke ligefrem strøet om sig med topresultater i de senere år.

Faktisk er det efterhånden mere end et halvt år siden, at han overhovedet klarede et cut på DP World Tour. Og de seneste ni år har blot kastet én top-10-placering af sig på touren.

Det ser han dog foreløbigt ud til at lave om på i Irish Open efter en torsdag med syv birdies og en ærgerlig afsluttende bogey på Bjørns sidste hul.

Den samlede præmiepulje i Irish Open svarer til knap 42 millioner kroner, hvilket gør den til en af de større turneringer på DP World Tour i 2023.