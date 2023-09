Det er helt berettiget, at spillerne fra ”Vikarlandsholdet” torsdag aften er blandt de tidligere landsholdsspillere, der er blevet indbudt til en hyldest i Parken i forbindelse med EM-kvalifikationskampen mod San Marino.

Det siger landsholdsanfører Simon Kjær onsdag på et pressemøde forud for kampen. Han har dog ikke noget behov for at genåbne debatten, der i første omgang førte til, at Danmark stillede med et amatørhold i en landskamp.