Højgaard deler femtepladsen i schweizisk turnering

Højgaard har vist stabilt spil gennem hele ugen, men manglede det sidste for at hamle op med de to svenskere.

Søndag lavede han tre birdies og en eagle, men to bogeys trak ham ned i subtoppen.

Præstationen var dog god nok til at sørge for, at han sluttede som bedste dansker.

Lidt længere nede sluttede Marcus Helligkilde og Søren Kjeldsen på en delt 13.-plads. De to danskere endte 13 slag under par - to slag efter Højgaard.

Også Niklas Møller, Thorbjørn Olesen og Martin Simonsen havde klaret cuttet til weekendens runder, men endte længere nede i stillingen.