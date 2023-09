Barcelona forstærker sig med João Félix og Cancelo

Det meddeler Barcelona på sin hjemmeside.

Tidligere på fredagen udlejede Barcelona Ansu Fati til engelske Brighton.

Der er ingen købsoptioner i aftalerne med Atlético Madrid og Manchester City, skriver Barcelona og takker begge spillerne for at have ”gjort en indsats økonomisk” for at få skifterne til at ske.

Klubben uddyber ikke, hvad det betyder, men den har tidligere haft problemer med at registrere spillere på grund af sine økonomiske forhold.

Félix fik som teenager sit gennembrud i Benfica og lavede i 2019 et stort skifte til Atlético Madrid. Her har succesen været mere blandet og i sidste sæson var den 23-årige portugiser på et lejeophold i Chelsea.