Spaniens landstræner undskylder for Rubiales-hyldest

Landstræneren for det mandlige spanske fodboldlandshold, Luis de la Fuente, fortryder, at han klappede ad Luis Rubiales, da denne meddelte, at han ikke ville trække sig som præsident for Spaniens Fodboldforbund.

- Jeg er nødt til at sige undskyld. Jeg begik en fejl, og det er utilgiveligt, siger Luis de la Fuente ifølge nyhedsbureauet AFP.