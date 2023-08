Dunst af marihuana generer tennisstjerner ved US Open

- Nogle gange lugter der af mad, nogle gange af cigaretter og nogle gange af hash. Vi kan ikke kontrollere det. Der er en park lige bagved anlægget, og der kan folk gøre, hvad de vil, siger Sakkari.

Det Amerikanske Tennisforbund (USTA), som arrangerer US Open, har undersøgt sagen. Talsmand Chris Widmaier fortæller, at man har gransket videomateriale og talt med de folk, der arbejder på bane 17, om sagen.

Han slår fast, at der ikke er bevis for, at nogen har røget hash på tilskuerpladserne.