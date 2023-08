Regeringen skyder 70 millioner ind i dansk elitesport

Millionbidraget vækker ikke overraskende begejstring i Team Danmark.

- Vi er meget glade og stolte over, at regeringen anerkender, at der er brug for et økonomisk løft, og det er en fremragende dag for dansk eliteidræt, danske atleter og trænere, lyder det fra Team Danmark-direktør Peter Fabrin i en skriftlig udtalelse til Ritzau.

- De har i den grad brug for bedre vilkår hele vejen rundt, og derfor vil jeg gerne på deres vegne kvittere for kulturministerens udmelding.

Peter Fabrin kalder de 68,6 millioner for et ”markant løft” og en ”historisk håndsrækning til eliteidrætten”. Men i Team Danmark er der fortsat bekymring for det økonomiske grundlag under dansk eliteidræt.

- Vi er rigtig glade for de ekstra midler, der er afsat i regeringens udspil til finansloven, og de kommer til at gøre en forskel.