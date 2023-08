Vesti taber sine hjul i bizar Formel 2-fadæse

Dermed var løbet slut for Vesti, der ellers havde alletiders mulighed for at forbedre sine chancer for at vinde Formel 2-mesterskabet.

Kort forinden havde den førende i den samlede stilling, Theo Pourchaire, nemlig spoleret det hele for sig selv ved at drøne direkte ind i autoværnet. Pourchaire er 12 point foran Vesti i toppen af stillingen.

Det var dog ikke kun Vestis folk i kulissen, der fejlede til søndagens eksamen. Vesti var selv skyld i, at han fik en katastrofestart ved at snurre rundt i løbets allerførste sving.