Dansk speedwaykører har været i slemt styrt i Polen

Den danske speedwaykører Patrick Hansen er endt på hospitalet, efter at han lørdag var ude for et slemt styrt under en ligamatch i polske Ostrow.

Det oplyser Grindsted Speedway Klub i et opslag på Facebook.

- De første prognoser ser ikke særlig positive ud, lyder det.

Omfanget af Patrick Hansens kvæstelser samt årsagen til ulykken beskrives ikke yderligere.