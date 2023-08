Dansk hækkeløber endte et stykke fra finaleplads ved VM

Det krævede en top-5-placering for at gå videre, men det var Hvid ikke i nærheden af. Hun sluttede som nummer ti - langt bag de forreste - efter tidligt i løbet at være faldet på vej over en forhindring, så røg hun i jorden og blandt andet slog sin hage.

- Jeg har aldrig før været tæt på at styrte eller været bange for det, men det må have været nerverne, sagde Juliane Hvid til DR2 efter sit løb.