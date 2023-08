Dommeransvarlig er suspenderet for mistanke om matchfixing

Dokumentaren afdækker mulig matchfixing i international håndbold.

En tidligere international dommer oplyste anonymt i dokumentaren, at Dragan Nachevski via en anden person havde bedt en dommer om at manipulere resultatet af en håndboldkamp.

Dragan Nachevski har i et skriftligt svar til EHF afvist alle beskyldninger. Han skriver, at han aldrig har været involveret i nogen form for matchfixing.

EHF begrundede i en længere skrivelse suspenderingen på sin hjemmeside og forklarede, at det blandt andet skyldes dokumentarens interview med Dragan Nachevski fra januar 2020.

- EHF er blevet informeret af TV 2 om, at Dragan Nachevski på dette møde mere end én gang takkede nej til et tilbud om at samarbejde om matchfixing.