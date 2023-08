Engelsk stjerne spillede hovedrolle i Real Madrids sejr

Det blev også 2-1 til Real Madrid lidt senere i halvlegen på et pletskud fra Toni Kroos, men en VAR-gennemgang afslørede, at holdkammeraten Dani Carvajal forinden havde begået en ulovlighed.

Almeria havde selv været under stort pres, men afsluttede første halvleg med et stormløb mod gæsternes mål. Flere gode langskud og et hovedstød fra Largie Ramazani var tæt på at skabe et nyt forspring til Almeria.

Men Bellingham var ikke færdig. En time inde i kampen slog han til igen - denne gang på hovedstød til 2-1. Han har nu scoret tre mål i to kampe siden skiftet fra Borussia Dortmund.

Det satte værterne under pres, men de fik ingen point ud af anstrengelserne.

Med lidt over et kvarter igen satte Federico Valverde fart på og fandt Bellingham. En klog førsteberøring sendte bolden videre til Vinicius Junior, der åbnede målkontoen for sæsonen med et smart vip.