Mads Pedersen om sejr: Jeg startede ud som død og helvede

Han roser Mattias Skjelmose for sejren i Vejle på 3. etape og understreger, at de to er to forskellige typer ryttere.

- Vi ved, hvornår det ligger til ham, og hvornår det ligger til mig. Så er der sådan en etape som Vejle, hvor vi begge kan spille en rolle. Vi er så gode kammerater, at vi godt kan unde hinanden sejre.

- Så vi har fået det ud af det, vi gerne ville have. Vi har to etapesejre, og Skjelmose vinder nok den flotteste sejr, man kan gøre på dansk grund. Men jeg havde heldigvis benene til at slå ham, så jeg klager ikke, siger han.