Pointløse Vejle lægger to år på trænerens kontrakt

Kroatiske Ivan Prelec behøver ikke at frygte for sin fremtid, selv om Vejle har tabt alle sine fire kampe i begyndelsen af sæsonen.

Superligaklubben har i stedet valgt at vise Prelec tillid ved at forlænge cheftrænerens kontrakt.

Vejle skriver i en pressemeddelelse, at den 36-årige træner har sat sin signatur på en aftale, der nu løber frem til sommeren 2026. Oprindeligt stod den til at udløbe to år tidligere.