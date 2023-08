Sportsøkonom: Rigere FCM-ejer er en konkurrencefordel

I international fodbold bruges der også flere penge, og derfor er det nødvendigt for FC Midtjylland at geare budgettet, hvis klubben skal indfri sin ambition om at komme i top-50 i Europa målt på koefficientpoint indsamlet i de europæiske klubturneringer.

Indtil videre har Anders Holch Povlsen købt aktiemajoriteten i klubben, så han via sit selskab Heartland ejer 95,5 procent af FCM-aktierne. Han har ikke direkte smidt flere penge ind på klubbens bankkonto.

Den jyske erhvervsmand købte 25 procent af FC Midtjylland i 2021, og man har allerede set hans aftryk i investorkredsen, mener Kenneth Cortsen.

- Siden han kom ind for to år siden, har klubben investeret i et toptrimmet træningsanlæg, og klubben har investeret i stadion ved at lave en ny, stor sponsorlounge.

- Træningsanlægget øger muligheden for udvikling af de sportslige kompetencer, og stadioninvesteringen er en mulighed for at generere flere indtægter, der så kan investeres sportsligt og øge muligheden for succes, siger Kenneth Cortsen.

Mens udenlandske ejerskaber har været en trend i dansk fodbold, får FC Midtjylland nu en ejer med større lokal forankring. Anders Holch Povlsen bor på en herregård vest for Aarhus.

De lokale rødder kan også betyde, at det nye ejerskab ikke udelukkende har profit for øje, for der kan være andre afledte effekter af fodboldinvesteringen.

- Anders Holch Povlsens investering handler også om ”community goodwill”. Han støtter op omkring noget, der præger den region, hvor han har store forretningsaktiviteter, og hvor mange af hans medarbejdere arbejder, bor og færdes.

- Den værdi i hans investering skal man ikke underkende. Han giver noget tilbage til det samfund, han er en del af, siger Kenneth Cortsen.

Heartlands største aktiv er modevirksomheden Bestseller. Heartlands portefølje tæller også investeringer i kendte brands som Normal, Nemlig og Zalando.

Tirsdag kom det også frem, at Heartland har købt CD Mafra fra Portugals næstbedste række. Den klub kommer nu til at have et officielt samarbejde med FC Midtjylland.

Den nu tidligere majoritetsejer i FC Midtjylland, briten Matthew Benham, købte sig ind i klubben i 2014. Dengang var pokalskabet tomt, men siden har FC Midtjylland vundet tre mesterskaber, to pokaltitler og deltaget i et europæisk gruppespil fire gange.

- I bagklogskabens lys har Benham været en perfekt investor. FC Midtjylland havde tidligere en indisk investor, der skød 70 millioner kroner ind i 2011, men det er ikke alene pengene, der gør det. Man skal også have knowhow ind, og det fik FC Midtjylland med Benham. Klubben lagde hele tiden nye lag på, siger Kenneth Cortsen.

Matthew Benham blev rig gennem virksomheden Smartodds, der arbejder med data i fodbold. Den data har FC Midtjylland blandt andet kunnet bruge til at finde potentielle transferemner, men også til at kunne måle præstationer over tid.

Selv om Benham nu er forhenværende ejer, beholder FC Midtjylland sin adgang til Smartodds.

Fra 2024 går FC Midtjylland desuden ind i kvindefodbold.