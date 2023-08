FCM slog formsvage Vejle trods sen udvisning

Sejren betyder, at FCM vinder for første gang i tre kampe og nu ligger på tredjepladsen, mens Vejle fortsat indtager superligaens sidsteplads uden et eneste point.

Efter blot otte minutter af kampen begik Vejle-stopper Stefan Velkov et klodset straffespark på FCM-angriberen Cho Gue-sung.

Den sydkoreanske angriber fik selv lov til at sparke, men Vejle-målmand Nathan Trott gik til den rigtige side og nappede forsøget.

I første halvleg bølgede spillet frem og tilbage, og Vejle-angriberen German Onugkha var især i fokus, da han fik underkendt to mål for offside.