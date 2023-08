FCN på maksimumpoint pulveriserede pinligt Randers-hold

På hjemmebane måtte Randers FC endnu en gang gå tomhændet fra et 3F Superligaopgør. Det var 10. gang i træk, at kronjyderne ikke formåede at vinde i superligaen, og indsatsen var værre end længe set.

Gæsterne fra FC Nordsjælland fortsatte derimod deres flotte sæsonstart med 5-0-sejren, der var holdets fjerde sejr ud af fire mulige i denne sæson.