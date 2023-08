Dansk speedwaykører udgået efter dramatisk styrt

Anders Thomsen blev transporteret på en båre ind i en ambulance og efterfølgende kørt til hospitalet.

Det er anden gang på under et år, at Anders Thomsen styrter voldsomt.

I august sidste år havde danskeren også et alvorligt styrt ved et løb i Glasgow i Skotland. Her pådrog Anders Thomsen sig et åbent skinnebensbrud.

Danmark har fortsat Mikkel Michelsen og Leon Madsen med i grandprixet i Letland.