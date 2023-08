DIF hjalp bryder til dansk pas gennem bøvlede regler

- Vi har i DIF betalt en advokat for nogle bistandstimer, så vi var sikre på, at processen foregik korrekt, og vi ikke begik fodfejl - eller at Turpal og Thor begik fodfejl, siger Søren Simonsen.

DIF har ikke for vane at hjælpe topatleter, der mangler et dansk statsborgerskab.

At DIF har hjulpet Turpal Bisultanov er heller ikke ensbetydende med, at forbundet er parat til at hjælpe hvem som helst, der måtte ønske det.

- Vi har i dette tilfælde hjulpet en dreng, der er opvokset i Danmark, har lært at bryde i Danmark og er dansker.

- Vi kommer ikke til at stille op for nogen eller hjælpe nogen til at få dansk pas, hvis ikke de er et produkt at dansk idræt, siger Søren Simonsen.