Australske fans er ellevilde efter sikker sejr over Danmark

Der er dømt folkefest i Australien, efter at landets kvindelandshold i fodbold har givet sig selv muligheden for at give landet dets bedste præstation ved et VM i fodbold nogensinde.

Mandag aften eksploderede Stadium Australia i jubel, efter at ellevilde fans havde heppet Mathildas, kælenavnet for kvindelandsholdet, til en 2-0-sejr over de rødhvide fra Danmark.