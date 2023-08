Messi fortsætter succesen i Miami og holder vildt målsnit

Lionel Messi bragte gæsterne fra Miami i front efter seks minutter med en klinisk afslutning efter oplæg fra Jordi Alba.

Miami-holdet kom sidenhen bagud med 2-4, før det inden for de sidste ti minutter lykkedes at hente uafgjort. Messi stod for udligningen til 4-4 på et direkte frispark.

Lionel Messi havde kort efter også succes, da han som den første skytte blev sat til at eksekvere for Miami i straffesparkskonkurrencen. Scoringen tæller dog ikke i de officielle statistikker.

Det er blot to uger siden, at Messi debuterede for Inter Miami. Dengang endte han som matchvinder med et sejrsmål til 2-1 over mexicanske Cruz Azul dybt inde i overtiden.