Sent mål sikrede Silkeborg sejr i underholdende bundkamp

To scoringer af indskiftede Silkeborg-spillere blev dog afgørende for, at hjemmeholdet kunne tage de tre point efter en seværdig kamp.

Det var ikke til at se på spillet i kampens indledning, at begge klubber var startet sæsonen med to nederlag.

Der var godt med tempo og angrebsiver, men mens det blev til fine chancer i begge ender, manglede den afgørende skarphed, når der skulle afsluttes.

Uskarpheden kom især til udtryk kort før pausen, da Vejle-angriberne Musa Juwara og German Onugkha slap helt alene igennem, men løb i vejen for hinanden, hvorfor det aldrig blev til en afslutning.