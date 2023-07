Axelsen udspiller indoneser og vinder Japan Open

Forud for Japan Open havde Viktor Axelsen vundet European Games i Polen og Indonesian Open.

Tidligere på året vandt danskeren Malaysia Open, så han står i 2023 noteret for fire turneringssejre.

Næste store opgave for Viktor Axelsen bliver VM på hjemmebane i København om tre uger. Her er danskeren favorit til at forsvare VM-titlen fra sidste år.

Landsmanden Anders Antonsen har også vist god form frem mod VM. I sidste uge vandt Antonsen Korea Open.

Den 26-årige dansker stillede også til start i Japan Open, men Antonsen trak sig under en kamp i anden runde med skadesproblemer, hvilket risikerer at påvirke hans VM.

Hverken Axelsen eller Antonsen er tilmeldt Australian Open, der spilles i næste uge i Sydney.