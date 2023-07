Arsenal-stjerne vil genopbygge udbombet skole i Ukraine

- Nogle af børnene fortalte os, at den russiske hær kom i deres huse. Når man så dem i øjnene, så indser man, at det har skadet dem mentalt for resten af livet. Det er skræmmende, siger Zinchenko.

Missilangrebet på skolen kostede blot en enkelt person livet. Det var en 62-årige rengøringsassistent.

Det vil koste omkring 12,5 millioner kroner at genopbygge skolen, har skolen selv anslået.

Zinchenko og Shevchenko håber at sikre genopbygningen af skolen med overskuddet fra en allstar-kamp på Chelseas hjemmebane Stamford Bridge på lørdag.