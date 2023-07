Dansk svømmer er et halvt sekund fra VM-medalje

I torsdagens finale skulle hun have været lidt over et halvt sekund hurtigere, hvis hun skulle have taget en medalje.

Danskeren var aldrig i spil til guldet, som canadieren Summer McIntosh tog sig af i suveræn stil. Hun var over tre sekunder hurtigere end Rosendahl Bach.

Fra starten af finalen lå danskeren i den tunge ende af feltet, og selv om hun midtvejs i løbet lå på fjerdepladsen, var hun hele tiden et armtag eller to bag medaljekonkurrenterne.

Helena Rosendahl Bach vandt sidste år EM-sølv på distancen.