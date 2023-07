Speedwayens bad boy har lagt unoderne på hylden og skal styre de unge gutter til succes

Padel, gåture og kaffe i rundkreds.

Man træder ikke speedwayens bad boy, Nicki Pedersen, over tæerne ved at sige, at han aldrig har fremstået som den slags diplomat, man vil sende til Mellemøsten for at få parterne til at makke ret.

Men i sin nye rolle som landstræner for det danske speedway-landshold har han vist en ny side af sig selv.