Det er anden gang i træk, at Jonas Vingegaard vinder Tour de France. For at sætte den bedrift i perspektiv, kan det nævnes, at kun den engelske cykelrytter Chris Froome i dette årtusinde har vundet flere gange (fire gange for at være præcis), mens Alberto Contador og Vingegaards evige rival Tadej Podacar har vundet touren to gange. Man skal helt tilbage til 1990’erne, for at finde en rytter, der har vundet Tour de France fem gange. Det var den legendariske Miguel Indurain.

Ingen dansk cykelrytter har nogensinde præsteret noget lignende. Bjarne Riis har godt nok vundet det franske cykelløb, men indrømmede flere år senere, at han havde dopet sig for at sikre den samlede Tour-sejr.

Jonas Vingegaard er med andre ord i en liga for sig. Da han trådte op på scenen i hjembyen Glyngøre, brød de fremmødte ud i massiv jubel. Et hav af udstrakte hænder forsøgte at række ud efter Tour-vinderen, mens jublen blev erstattet af tilråbene ”Vingegaard! Vingegaard!”.

Pludselig var det, det eneste man kunne høre.

Vingegaard smilede.

Han vinkede tilbage.