Frederik Vesti udbygger føring i Formel 2 med andenplads

Dermed øger Vesti forspringet fra 1 til 11 point ned til franskmanden, mens japaneren Ayumu Iwasa på tredjepladsen nu er 21 point efter danskeren.

- Det var utroligt vigtigt at få den her andenplads. Det føles næsten som en sejr, især fordi jeg var så frustreret efter sidste løb.

- Så det tog lidt tid lige at få selvtillid igen, men vi har været gode i den her weekend, så det betyder meget for mig, siger Vesti til Viaplay efter løbet.

Der resterer fire løbsweekender af sæsonen. Hver weekend består af et sprintløb og et hovedløb, og der er flest point at hente i hovedløbet, hvor løbsvinderen scorer 25 VM-point.