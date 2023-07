Kevin Magnussen er dermed nummer 18 i VM-stillingen, hvor teamkammerat Hülkenberg ligger nummer 14 med ni point.

George Russell fra Mercedes-teamet røg overraskende ud i Q1, da han sluttede som nummer 18 og dermed også blev elimineret.

Briten ligger nummer seks i den samlede VM-stilling, som toppes suverænt af Max Verstappen.

Hollænderen så da også ud til at have snuppet sæsonens ottende pole position, men på sidste runde i Q3 blev han overtrumfet af Lewis Hamilton, som dermed gav Mercedes-teamet noget at smile over.

Briten var blot tre tusindedele af et sekund hurtigere end Max Verstappen, og dermed starter Lewis Hamilton forrest i et grandprix for første gang siden 2021.