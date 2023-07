Højgaard spillede sig til majorbillet med topplacering i Skotland

Han kom i klubhuset i to slag over par og sluttede på en delt 25.-plads i fem slag under par.

Olesen gør Nicolai Højgaard selskab i British Open. Også Nicolai Højgaards tvilling, Rasmus Højgaard, der vandt Made in Himmerland sidste weekend, er på deltagerlisten til majoren.

Scottish Open er en del af både PGA Tour og DP World Tour og havde i år besøg af hele verdenseliten for at finpudse formen inden British Open.

Turneringen havde en samlet præmiepulje på cirka 60 millioner danske kroner, hvoraf vinderen Rory McIlroy fik lidt over ti millioner kroner.