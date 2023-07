Højgaard skyder mod toppen i Skotland efter kanonrunde

Mens Nicolai Højgaard og Thorbjørn Olesen lørdag og søndag skal spille om topplaceringerne, så må Rasmus Højgaard, Nicolais tvillingbror, pakke tasken.

Søndagens vinder af Made In Himmerland fik slet ikke spillet til at fungere i Scottish Open og missede fredag cuttet efter at være endt i samlet fem slag under par på en delt 142.-plads.

Scottish Open spilles igen i år på The Renaissance Clubs bane i byen North Berwick lidt over 40 kilometer fra Edinburgh. Turneringen har en samlet præmiepulje på cirka 60 millioner danske kroner, hvoraf vinderen får lidt over ti millioner.