- Jeg syntes, Pittsburgh passede godt og naturligt for mig og min familie, siger Eller.

- Det satte hak ved de punkter, som jeg ledte efter. Vigtigst af alt har holdet været, og er stadig, et konkurrencedygtigt hold. Jeg synes, det hører til i slutspillet. Jeg synes, at de spillere, som har været Pittsburghs bedste i over et årti, stadig er de bedste spillere, og at de kan klare ærterne.

Danskeren har skrevet under på en toårig kontrakt til en værdi af 4,9 millioner dollar, da han rykkede fra Colorado Avalanche. Det svarer til en årsløn på godt 16,6 millioner kroner.

Helt præcist hvordan han skal passe ind på holdet, ved han stadig ikke.

- Jeg kan spille i alle mulige slags situationer, siger han.