Varmen satte stopper for landsholdskarrieren

Allerede før slutrunden i 2002 havde landsholdsanfører Heintze bekendtgjort, at VM ville være hans sidste landsholdsopgave.

Men han havde ønsket selv at takke af på banen i stedet for at blive offer for landstrænerens skelen til meteorologi og fysiologi.

Det kunne være blevet til langt flere landskampe for backen med de hurtige fødder, den kælne teknik og terrieragtige spillestil.

Uvenner med landstræneren

Måske kunne Heintze endda have overgået Peter Schmeichels landskampsrekord, hvis han ikke havde raget uklar med tidligere landstræner Richard Møller Nielsen.