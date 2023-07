Dansk bokser snupper guld ved European Games

Med sejren kroner den 22-årige dansker et formidabelt European Games, hvor han også sørgede for, at Danmark er repræsenteret i boksning ved OL i Paris næste år.

Og senere søndag skal han bære dannebrog ved afslutningsceremonien i Krakow.

- Jeg glæder mig så meget. Min mor er kommet, og min storebror er kommet. Hele familien er her. Det kunne ikke være bedre, siger Terteryan.

OL-billetten blev sikret allerede, da Terteryan vandt sin kvartfinale og dermed sikrede sig minimum en bronzemedalje ved European Games.

Ikke siden 2012 har Danmark haft en amatørbokser med ved de olympiske lege. Her deltog Dennis Ceylan.

Før det var Hasan Al og Brian Johnsen de seneste danskere ved et OL. Det var i 1996.