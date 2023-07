Dansk herredouble henter guld ved European Games

Den danske herredouble med Kim Astrup og Anders Skaarup sikrede sig lørdag aften medaljer af den fineste slags ved European Games i Polen.

21-15, 19-21, 21-19 vandt den danske duo over briterne Ben Lane og Sean Vendy i finalen efter en fokuseret indsats.

- Min søn sagde på et tidspunkt: ”Hvorfor kommer du altid hjem med bronze, far?” Så jeg glæder mig enormt til at vise ham den her guldmedalje.