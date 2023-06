Dansk ishockeytalent er valgt i anden runde af NHL-draft

Og da den prestigefyldte første runde løb af stablen natten til torsdag dansk tid, var det uden, at landsholdsspillerens navn blev råbt op.

Den 17-årige canadier Connor Bedard blev valgt som den første spiller. Han skal nu repræsentere Chicago Blackhawks.

Oscar Fisker Mølgaard spiller i svenske HV71 og var med landsholdet til VM i Finland i maj.

I HV71 er han holdkammerat med Mikkel Bødker, der har en lang karriere i NHL bag sig.

- Oscar forstår ishockey, og han er virkelig dygtig til at ligge rigtigt i banen. Det er virkelig fedt at se en så ung spiller have det. Det, der måske taler lidt imod Oscar, er hans størrelse. Men det kan komme med årene, når han får mere muskelmasse, sagde Bødker om sin holdkammerat under VM.