Viktor Axelsen vandt ubesværet over italiener ved European Games

Her er modstanden polske Dominik Kwinta, der er nummer 311 i verden, samt rumænske Teodor Ioan Cioroboiu, som er nummer 720 på verdensranglisten.

Det er på grund af OL-kvalifikationen, at Axelsen er med i turneringen i Polen.

- Der er noget prestige og ære i at repræsentere sit land. Og så er der OL-point på spil.

- Jeg missede to turneringer på grund af min skade, så det her giver mig mulighed for at få nogle resultater til den kvalifikation, sagde Axelsen i sidste uge til Ekstra Bladet med henvisning til en skade, han pådrog sig tidligere på sæsonen.