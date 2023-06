Emma Aastrand sikrede sig guld ved European Games

Emma Aastrand Jørgensens fortsatte fredag eftermiddag sin medaljehøst ved European Games.

Efter at have taget sølv i 500 meter toerkajak sammen med Frederikke Hauge Matthiesen vandt den danske profil således guld i 200 meter enerkajak cirka en times tid senere.

Da Aastrand Jørgensen satte sig i sin kajak for at ro finalen, var det kun cirka 20 minutter, efter at hun havde været på podiet for at få sin sølvmedalje fra tidligere.