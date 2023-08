Gode råd til forældrene: Dette må du ikke gøre, hvis dit barn er ked af sin krop

En pige på 15 år hader sin krop så meget, at hun flere gange har grædt om natten. Hun er flov over at gå i bad og forsøger derfor altid skjule sig så som meget som muligt i omklædningsrummet.

To drenge på 12 år bliver drillet og kaldt så grimme ting i omklædningsrummet efter idrætstimerne i skolen, at den ene af dem har overvejet selvmord og har lyst til at udøve selvskade.