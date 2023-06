Evenepoel sejrede i Schweiz og hyldede afdøde Gino Mäder

Det blev en anderledes og speciel 7. etape af Schweiz Rundt, som var præget af Gino Mäders dødsfald.

Den 23-årige belgiske cykelstjerne Remco Evenepoel vandt lørdagens etape efter fornem solokørsel på den afsluttende del af etapen.

På vejen ind til målstregen viste Evenepoel respekt over for Gino Mäder, der døde efter et styrt på en nedkørsel på torsdagens etape.