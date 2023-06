Esbjerg sejrede forgæves og bliver i tredjebedste række

Alligevel var det Thisted, der kom foran 1-0 på et mål af Lucas Agesen efter 48 minutter og for en stund skabte håb for Esbjerg.

Esbjerg førte nemlig 1-0 i sin kamp ude mod Kolding efter et selvmål af hjemmeholdet. Med de resultater ville esbjergenserne tage pladsen op i 1. division.

Esbjerg skulle bruge en sejr over Kolding samt en Thisted-sejr ude over B93. Så ville Esbjerg rykke op.

Ti minutter nåede håbet for alvor at blomstre i Esbjerg. Så fik B93 udlignet til 1-1 på et mål af Mikkel Mouritz efter 58 minutter.