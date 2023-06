Golden Knights ydmygede Florida og har vundet første Stanley Cup

Og her blev der altså gjort fuld brug af hjemmebanefordelen.

11 minutter og 52 sekunder inde i første periode trodsede hjemmeholdet en to minutters udvisning til Keegan Kolsear og bragte sig foran med 1-0 på mål af Mark Stone. Knap to minutter senere var Nicolas Hague på pletten med 2-0-målet.

Gæsternes Aaron Ekblad bed dog fra sig i starten af anden periode, da han gjorde det til 1-2 efter 2 minutter og 15 sekunder.

Det formåede dog ikke meget andet end for alvor at sætte gang i hjemmeholdet, der efter søndag nats sejr i Miami for alvor var begyndt at kunne lugte guldet.

Først slog Alec Martinez til. Så Reilly Smith. Så Mark Stone. Så Mike Armadio.

Og før Florida Panthers for alvor kunne se sig om, måtte de gå til anden pause bagud med 1-6 til hjemmeholdet.