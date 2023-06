Selv om Denver på forhånd havde vundet tre af fire af finaleseriens kampe, var der tale om en femte kamp, der kunne være faldet ud til begges fordel.

Da fjerde og sidste quarter gik i gang, var Miami Heat foran med et enkelt point.

Jokic scorede til 72-71 i starten af fjerde quarter, hvor begge hold intensiverede forsvarsarbejdet. Det gik bedst for Denver, der holdt Miami nede på 18 point i de sidste 12 minutter.

Denvers Jamal Murray gjorde det til 81-76 med under syv minutter tilbage. Og med lidt mindre end fire minutter tilbage af kampen gjorde Jokic det til 83-76.

Miamis Jimmy Butler stod for sit holds sidste 13 point i kampen, men Miami lykkedes alligevel ikke med at score i kampens sidste næsten to minutter.