Årets Le Mans sluttede med danskerløs Ferrari-triumf

I LM GTE Am-klassen, den lavest rangerede klasse, endte Michelle Gatting på en fjerdeplads med sit Porsche-hold, Iron Dames.

Den danske racerkører Michelle Gatting var ellers længe godt med fremme i årets udgave af Le Mans.

Gatting kører for ”Iron Dames”, der er en pink Porsche med tre kvindelige kørere. Danskeren formåede ikke at køre holdet til en podieplads i klassen, som Corvette tog.

”Iron Dames” var i front af sin klasse flere gange undervejs i 24-timers-løbet. Holdet endte med at misse podiet med lidt over fem sekunder, fordi bremserne skulle skiftes, og det kostede meget tid.

- Den er svær at sluge. Vi førte løbet i lang tid. Så det gør ondt, at vi missede podiet. Vi troede, vi kunne køre uden at skifte de bremser. Men det var for farligt.