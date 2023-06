Dansker overlader Le Mans-bil med podiechance

Der er kun kvinder i besætning på holdet, der bærer navnet ”Iron Dames”.

I hypercar, løbets mest prestigefyldte klasse, er der også en dansk racerkører på sjettepladsen. Mikkel Jensens Renault er to omgange efter frontduoen i løbet.

I toppen af kongeklassen overtog Ferrari føringen fra Toyota cirka klokken 7.30 i forbindelse med, at begge biler var i pit. Op til pitstoppet lå de to duellanter inden for få sekunder, men Ferrari fik hurtigt etableret et forspring på et tocifret antal sekunder efter at have overtaget føringen.