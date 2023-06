Danskerbil er udgået af Le Mans efter uheld

Årets Le Mans blev en meget kort fornøjelse for det danske hold GMB Motorsport.

Lørdag omkring klokken 18 - kun cirka to timer inde i 24-timers-løbet - udgik den danske Aston Martin således efter at have været involveret i et uheld.

Gustav Birch sad bag rattet i bilen, da den på tilsyneladende ganske uheldig vis kolliderede med en anden bil.